Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира US Open-2018

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг заключительного в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата США (US Open-2018) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $52 млн.

Во втором раунде соревнований посеянная под седьмым номером Элина Свитолина в двух сетах выиграла у 70-й «ракетки» мира Татьяны Марии из Германии – 6:2, 6:3, сообщает btu.org.ua. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в третьем раунде будет победительница противостояния Кьян Ван (Китай) – Ирина Бегу (Румыния).

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