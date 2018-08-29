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среда, 29 августа, 2018, 23:19 Спорт
Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира US Open-2018

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг заключительного в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата США (US Open-2018) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $52 млн.

Во втором раунде соревнований посеянная под седьмым номером Элина Свитолина в двух сетах выиграла у 70-й «ракетки» мира Татьяны Марии из Германии – 6:2, 6:3, сообщает btu.org.ua. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в третьем раунде будет победительница противостояния Кьян Ван (Китай) – Ирина Бегу (Румыния).
Теннис Grand SlamТеннис Рейтинг WTAтеннис Элина Свитолинановости спортатеннис US Open-2018
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