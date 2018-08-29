Эксперт: Разрыв договора о дружбе с РФ может стать серьезным аргументом для Запада

Разорвав с Российской Федерацией договор о дружбе, Украине будет проще демонстрировать свою позицию и говорить о том, что в стране действительно идет война. Фактически, это будет возможностью для Украины начать строительство отношений с иностранными партнерами, учитывая свои национальные интересы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил политолог Игорь Рейтерович.

«У Президента Украины был формальный повод сделать заявление относительно разрыва отношений с Российской Федерацией. Ведь истекает срок действия базового договора о дружбе. Поэтому я думаю, что с одной стороны, Президент и его советники воспользовались этой ситуацией. С другой, безусловно, это можно рассматривать в определенной степени через призму предвыборной кампании», – сказал Рейтерович.

По его словам, насколько такая риторика будет глубококой, пока что открытый вопрос. Потому что даже в Министерстве иностранных дел нет прямого ответа, каким образом будут подписываться новые документы и к чему это может привести.

«По крайней мере министр иностранных дел откровенно сказал, что есть определенные юридические коллизии, которые нужно учесть. Поэтому сейчас речь идет исключительно о формулировках документа, потому что его можно расторгнуть или не продлить», – отметил он.

Также он отметил, что, видимо, на определенном этапе такой документ как разрыв отношений с РФ могли «забыть».

«Не хочется думать, что этот договор просто забыли, хотя я не исключаю, что на определенном этапе просто было не до него. Сейчас же этот документ достали из ящика» и есть очень хороший информационный повод, чтобы в очередной раз доказать западным партнерам нашу позицию», – подчеркнул Рейтерович.

По его мнению, сейчас стоит думать о том, в каком правовом поле будет происходить дальнейшее общение с РФ. Потому что есть огромное количество проблем, которые создает Россия, на которые надо иметь правовые инструменты для того, чтобы их решать.

«Не надо далеко ходить, ведь вопрос возвращения наших пленных и политических заключенных – открыт. Кстати, на Западе к подобным документам относятся достаточно серьезно и для них подобные шаги – важный аргумент. Поэтому, возможно, сейчас Украине будет немного легче демонстрировать свою позицию и говорить о том, что у нас действительно идет война, наших людей захватывают в плен и удерживают. Ведь у нас нет никакой дружбы и мы хотим по новому строить отношения, исходя в первую очередь из национальных интересов Украины», – прокомментировал политолог.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ.

В то же время, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что разрыв базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

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