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среда, 29 августа, 2018, 15:50 Экономика
До конца сентября стоимость газа будет оставаться неизменной, – Кабмин

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении спецобязательства Нафтогаза на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета Министров 29 августа, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на текст постановления.

Таким образом, цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.

Спецобязательство для Нафтогаза заключаются в том, что компания получает право на закупку газа для нужд населения Украины по цене, которая рассчитывается не по рыночным методами, а зависит от среднегодовых цен на газ на европейском хабе.

Напомним, что сотрудничество с Международным валютным фондом не происходит из-за отсутствия компромисса из ключевых требований фонда к Украине для получения транша. А именно, речь идет об уравнивании цен на газ для населения и для промышленности, а также сбалансирования государственного бюджета Украины так, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП.
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2018-08-29 16:38 :09