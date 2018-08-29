Дело Хизб ут-Тахрир: один из фигурантов находится в критическом состоянии

Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров находится в критическом состоянии.

Об этом написал адвокат Айдер Азаматов на своей странице в Facebook.

«Мне стало известно, что Джеппарову Арсену, который содержится в СИЗО-1 г. Ростова-на-Дону, стало плохо и он находится в критическом состоянии. У Арсена высокое давление, сильные головные боли уже на протяжении последних 7 месяцев, немеет правая часть головы и руки», – отметил он.

Адвокат предполагает: если в ближайшее время его подзащитному не оказать квалифицированную медицинскую помощь, это может привести к инсульту.

Он также рассказал, что ранее во время общения в суде Джеппаров постоянно говорил о плохом самочувствии и о том, что его беспокоят головные боли.

«В то же время он неоднократно сообщал мне, что сотрудники СИЗО пассивно реагируют на такие жалобы, медицинскую помощь практически не оказывают и игнорируют его требование предоставить ему помощь», – рассказал Азаматов.

Адвокат напомнил, что Джеппарова российская оккупационная власть необоснованно и незаконно обвиняет в участии в деятельности террористической организации по ч. 2, ст. 205.5 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

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