Четвертая годовщина Иловайска: во Львове молитвой почтили павших бойцов

В последние дни августа проходит четвертая годовщина Иловайской трагедии. Сегодня, 29 августа, во Львове почтили павших в «зеленом коридоре» воинов.

Поминальная панихида состоялась возле памятника Тарасу Шевченко. Постамент украсили подсолнухами – символом событий под Иловайском.

Почтить героев пришли их собратья, власти города и области, представители «Национального корпуса», а также несколько десятков горожан.

Как отметили во время мероприятия, сегодня, вместо оплакивать героев – ими гордятся.

«Мы пришли почтить этих ребят. Если проанализировать карту АТО и события, которые происходили после этого, Иловайск имел невероятное стратегическое значение. Вы знаете, после этого состоялись минские переговоры и другие вещи. И не смотря на то, что у них не было поддержки Генштаба, ведь Генштаб был занят проведением парада в Киеве, у них закончились патроны, они гордо держали оборону, они не сдавались», – отметила волонтер Елена Живко.

Сегодня также подчеркнули, что за четыре года дело по Иловайской трагедии до сих пор не передали в суд.

Как известно, по официальным данным, в боях за Иловайск участвовали 1700 воинов, бои продолжались 576 часов, 366 украинских бойцов погибли, 158 пропавших без вести, 429 получили ранения, 128 попали в плен.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.