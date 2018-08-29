Бутусов: Судебное решение по Иловайску блокируется политической волей Президента

Вместо того, чтобы назвать виновных и поставить окончательную точку в суде по Иловайской трагедии, мы каждый год слышим пиар-выступления политиков и видим информационные волны в медиа.

Об этом заявил главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Причиной гибели большого количества украинских военных стало вторжение регулярной армии Российской Федерации, беспрепятственно окружила наших бойцов. После этого украинские войска вынуждены были идти на прорыв, хотя договоренность была о так называемом «зеленом коридоре». Следовательно, главная вина лежит на России. Впрочем уже в течение четырех лет в Украине тормозится судебный процесс, который окончательно разъяснил ответственность всех должностных лиц в связи с тем, что не были приняты элементарные меры безопасности военных целях минимизации потерь», – подчеркнул Юрий Бутусов.

Эксперт отметил, что комиссия ВЕРХОВНОЙ рады, которая расследовала Иловайскую трагедию, дала объективное заключение. К тому же, это единственное официальное расследование, результаты которого обнародовали.

«Наиболее вопиющим фактом, требующим отдельного судебного рассмотрения, является признание руководителем АТО на территории Донецкой и Луганской областей Виктором Муженко факта переговоров 27-29 августа 2014 года с руководством Генерального штаба Российской Федерации. По словам Муженко, он сообщил Генштабу РФ маршрут и время выхода украинских войск. Тогда как руководство страны на тот момент уже прекрасно понимало, что Украина попала под агрессию российских регулярных войск», – признал Бутусов.

По его мнению, все точки относительно трагедии может расставить только судебный процесс. К тому же, дело по Иловайску полностью было расследовано еще в 2016 году, когда публично отчиталась как Генеральная, так и Военная прокуратуры.

«Обязанностью политического руководства Украины в проведении такого судебного процесса. Сейчас же это блокируется отсутствием политической воли Президента, который продолжает удерживать на должностях действующее военное руководство. И вместо того, чтобы назвать виновных и поставить окончательную точку на суде по Иловайской трагедии, мы каждый год слышим пиар-выступления политиков и информационные волны в медиа», – констатировал Юрий Бутусовю

Как сообщалось, экс-глава следственной комиссии ВРУ относительно Иловайской трагедии Андрей Сенченко указал на неучтенные потери.

Напомним, бои за важный стратегический объект Донбасса – город Иловайск – продолжались с середины августа 2014 года. Украинским военным почти удалось овладеть городом, но тут вмешалась российская армия.

14 августа 2017 года ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года в Иловайске погибли 366 украинских бойцов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен.

Согласно отчету Министерства обороны Украины, вторжение российских войск на территорию Украины происходило в течение 24-29 августа 2014 года, а общее количество контингента составляло 3,5 тыс. человек личного состава, 60 танков, 320 БМД (БМП), 60 орудий, 45 минометов, 5 ПТРК.

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