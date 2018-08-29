Будущее – это мы: Karavan Dance Parade открывает футурологический портал®

Как заглянуть в будущее, как узнать, что ожидает завтра? Приходи на Karavan Dance Parade, чтобы познакомиться с авторами будущего.

Люди, в чьих руках уже завтра окажутся важные решения, сложные и судьбоносные выборы, от кого будет зависеть новая реальность будут соревноваться в популярных видах спорта, покажут характер и самообладание в спортивных интерактивах, продемонстрируют достижения и приверженность ЗОЖ.

Karavan Dance Parade – это масштабная площадка, где каждому виду спорта найдется зритель и болельщик, а самый активный станет обладателем кубка Karavan Sport Fest.

Зажигательное латина-шоу, ультратрендовый street dance, завораживающие индийские танцы, стремительный contemporary dance, хайповый хип-хоп, драйвовое данс – шоу, диско, безудержные клубные танцы, народный танец и страстное фламенко – все жанры, кроме скучного ожидают участников и болельщиков Karavan Dance Parade.

Днепропетровская областная организация исполнителей восточного танца и Всемирная уния культуры и искусств покажут яркое масштабное действо, частью которого станет каждый. Просто отметь 15 сентября и запомни: стартуем в 12.00!

Призы и подарки, а также кубок Karavan Sport Fest уже ждут своих обладателей и поклонников ЗОЖ – присоединяйся!

Когда: 15 сентября, стартуем в 12:00.

Где: ТРЦ «Караван» Днепр, сцена на втором этаже

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