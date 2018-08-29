Бразилия направляет войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер направил войска в штат Рорайма на севере страны для обеспечения безопасности в связи с наплывом венесуэльских мигрантов.

Об этом, ссылаясь на Globo, пишет «Укринформ»

«Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения правопорядка в штате Рорайма, чтобы обеспечить безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, сбежавших из своей страны в поисках убежища в Бразилии»,– сказал он. Темер подчеркнул, что поток мигрантов, прибывающих в Рорайма, стал результатом ужасных условий, в которых приходится жить венесуэльцам». По его словам, ситуация в Венесуэле затрагивает почти всю Южную Америку.

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