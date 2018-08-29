live
Aнонси
Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук у програмі «Hard з Влащенко»
Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук у програмі «Hard з Влащенко»
29 августа, среда
Григорій Чапкіс, народний артист України у програмі «Перші Другі»
Григорій Чапкіс, народний артист України у програмі «Перші Другі»
29 августа, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
30 августа, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 29 августа, 2018, 12:35 Мир
Бразилия направляет войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер направил войска в штат Рорайма на севере страны для обеспечения безопасности в связи с наплывом венесуэльских мигрантов.

Об этом, ссылаясь на Globo, пишет «Укринформ»

«Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения правопорядка в штате Рорайма, чтобы обеспечить безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, сбежавших из своей страны в поисках убежища в Бразилии»,– сказал он. Темер подчеркнул, что поток мигрантов, прибывающих в Рорайма, стал результатом ужасных условий, в которых приходится жить венесуэльцам». По его словам, ситуация в Венесуэле затрагивает почти всю Южную Америку.
Бразилияновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-29 13:07 :22