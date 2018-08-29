Боксер из Пуэрто-Рико Хосе Педраса заявил, что у него идеальный стиль, чтобы побить Ломаченко

Чемпиона мира в легком весе по версии WBO Хосе Педраса заявил о желании провести бой с Василием Ломаченко.

В минувшие выходные пуэрториканец Хосе Педраса победил мексиканца Раймундо Бельтрана и отобрал у соперника чемпионский титул WBO в легком весе.

Ожидается, что украинец Василий Ломаченко проведет поединок с Хосе Педрасоq 1 декабря нынешнего года в Лос-Анджелесе (США), сообщает ESPN.

«Мы сделали все, что нужно было для победы над Бельтраном. Мы идеально выполняли план боя. Я знал, каким тяжелым будет поединок, в некоторых моментах было очень сложно. Но благодаря концентрации и подсказкам с угла ринга, мы выиграли раунд за раундом и победили в бою.

Теперь мы можем говорить о будущем. Я хочу объединить пояса в дивизионе. Хочу поединки против всех чемпионов, хочу большие имена. Дайте мне Ломаченко. У меня идеальный стиль, чтобы побить его», – заявил Хосе Педраса.

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