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среда, 29 августа, 2018, 18:10 Спорт
Боксер из Пуэрто-Рико Хосе Педраса заявил, что у него идеальный стиль, чтобы побить Ломаченко

Чемпиона мира в легком весе по версии WBO Хосе Педраса заявил о желании провести бой с Василием Ломаченко.

В минувшие выходные пуэрториканец Хосе Педраса победил мексиканца Раймундо Бельтрана и отобрал у соперника чемпионский титул WBO в легком весе.

Ожидается, что украинец Василий Ломаченко проведет поединок с Хосе Педрасоq 1 декабря нынешнего года в Лос-Анджелесе (США), сообщает ESPN.

«Мы сделали все, что нужно было для победы над Бельтраном. Мы идеально выполняли план боя. Я знал, каким тяжелым будет поединок, в некоторых моментах было очень сложно. Но благодаря концентрации и подсказкам с угла ринга, мы выиграли раунд за раундом и победили в бою.

Теперь мы можем говорить о будущем. Я хочу объединить пояса в дивизионе. Хочу поединки против всех чемпионов, хочу большие имена. Дайте мне Ломаченко. У меня идеальный стиль, чтобы побить его», – заявил Хосе Педраса.

 

 
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2018-08-29 19:46 :03