Баганец считает Луценко ответственным за действия сотрудника ГПУ – фигуранта дела о контрабанде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен нести полную ответственность за действия сотрудника ГПУ Сергея Сердюка, если подтвердится информация о причастности последнего к организации масштабных контрабандных схем на украинских таможнях.

Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, информируют «Вести».

«Юрий Луценко должен нести ответственность, как руководитель Генеральной прокуратуры, который назначал этого человека, брал его со стороны, с улицы. Он что, не проверил его деловые качества, не убедился, насколько этот человек добросовесный? Он, безусловно, должен понести ответственность, если эта информация о связи Сердюка с контрабандистами подтвердится. В том числе, и путем увольнения из занимаемой должности», – заявил Алексей Баганец.

Экс-заместитель генпрокурора предположил, что давление со стороны Юрия Луценко на и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана связано с личными интересами генпрокурора.

«Я слушал интервью Луценко – это не позиция и поведение генерального прокурора по существу. Это не его полномочия рассказывать, что будет в будущем. Сначала надо «перелезть через забор», а затем говорить «гоп». А он еще через тот забор не перелезал. Поэтому сначала ему надо доказать причастность Продана до, подчеркиваю, не просто нарушений закона, а уголовных правонарушений. Тогда можно заявлять о претензиях конкретному лицу, в том числе, и служебному. А если у тебя нет достаточно доказательств, нельзя бросать тень на любого человека: будь то Продан, или кто-то еще. Это не соответствует требованиям закона, а есть нарушением презумпции невиновности. В этой ситуации у Луценко, скорее всего, есть какой-то личный интерес в ситуации, в выяснении отношений с и.о. председателя ГФС Мирославом Проданом», – заявил экс-заместитель главы ГПУ.

Алексей Баганец считает, что действия Юрия Луценко показали, что он фактически является не прокурором, а политиком, который на своей должности громкими заявлениями зарабатывает себе «политические очки».

«Юрий Луценко – случайный человек, которому подарили такую ​​должность, и он пользуется ею в целях собственного пиара, потому что понимает, что срок пребывания на этой должности у него скоро заканчивается. Он себе набивает политический капитал, находясь на этой должности», – подчеркнул Алексей Баганец.

Однако такие шаги Юрия Луценко приведут к тому, что он только подорвет собственную репутацию и репутацию своего окружения, поскольку действует с нарушением полномочий, которые ему предоставляет закон, убежден Алексей Баганец.

Напомним, сотрудника ГПУ Сергея Сердюка, который отвечал за таможенное направление, подозревают в причастности к масштабным контрабандным схемам на таможне. Председатель парламентского подкомитета по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова заявила, что генпрокурору Юрию Луценко было известно о роли Сергея Сердюка на таможне. В ГПУ заявили, что сократили Сергея Сердюка, однако, согласно документам, он продолжает получать зарплату.

И.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан во время брифинга сообщил, что передал в НАБУ материалы, касающиеся партнера Сердюка Дениса Аминева, ведь речь идет о сотруднике ГПУ.

Ранее ряд СМИ сообщал, что цепочка «контрабандной группы» Сердюк – Аминев – Столярчук выведет НАБУ к генпрокурору Юрию Луценко.

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