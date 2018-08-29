Бабин: Загрязнение от заводов в оккупированном Крыму влияет на экологическое состояние на Херсонщине

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что от экологических проблем, возникающих в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного полуострова страдают жители Херсонской области.

Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, заниматься этой проблемой должны правоохранительные органы Украины.

«Загрязнение воздуха и земель вследствие незаконной деятельности предприятий на оккупированной территории в Крыму происходит и на материковой Украине в приграничных с оккупированным полуостровом районах Херсонской области», – сказал Бабин.

Он добавил, что жители сел Чаплинского района, проживая в пределах видимости этих заводов, вынуждены ежедневно вдыхать выхлопы, идущие из Крыма.

Представитель президента добавил, что в некоторых селах ситуация критическая.

«Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы, наконец, начался соответствующий экологический мониторинг, чтобы на подконтрольной территории мы имели четкую оценку размеров экологического бедствия в результате незаконной деятельности предприятий северного Крыма», – заявил Бабин.

Он уточнил, что результаты мониторинга могут послужить основанием для привлечения к ответственности правоохранительными органами всех, кто причастен к работе крымских предприятий, «включая бенефициаров этих предприятий на подконтрольной территории».

Также представитель президента выразил надежду, что региональные правоохранители, которые должны заниматься вопросами Крыма, передислоцируются из Киева в Херсон и начнут эффективно работать, чтобы это привело к конкретным процессуальным результатам.

Бабин добавил, что в 2017-2018 годах был ряд совещаний с участием местной власти и правоохранительных органов, однако результатов расследования до сих пор нет.

Вместе с тем он заявил, что такой результат должен быть уже в ближайшее время.

«Глядя на жителей сел Херсонщины, где онкология уже зашкаливает из-за этих выбросов химической промышленности северного Крыма, испытываешь противоречивые чувства от действий отдельных чиновников в погонах, которые только тем и занимаются, что перекладывают в Киеве бумажки из папки в папку», – сказал чиновник.

По его словам, выбросы, которые являются причиной экологического бедствия на севере Крыма и в Херсонской области, создают завод «Титан» в Армянске, а также содовый и бромный заводы в Красноперекопске.

Он пояснил, что «Титан» производит линию красок, косметики, но вместе с тем, титан используется и на корпусах подводных лодок и ракет.

Также Бабин уточнил, что продукция содового завода нужна в стекольной промышленности, а продукцию бромного завода в советские времена, по некоторым источникам, использовали и для производства химического оружия.

«С учетом всех известных скандальных российских дел по использованию химического оружия в Великобритании, я не исключаю того, что россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях», – высказал мнение представитель президента.

Он подчеркнул, что даже несмотря на эти предположения, поставки сырья на эти заводы и вывоз готовой продукции происходят незаконно.

«Чтобы они не делали, во-первых, сырье на эти заводы завозится незаконно, с нарушением законодательства Украины, продукция вывозится незаконно с нарушением законодательства Украины, выхлопы в окружающую среду тоже незаконны...», – сказал Бабин.

Он добавил, что в представительстве ждут реакции и конкретных действий правоохранительных органов.

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