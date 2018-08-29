Адвокаты Савченко требовали домашнего ареста, но суд отказал в ходатайстве

С третьей попытки Шевченковский суд Киева таки рассмотрел ходатайство адвокатов Надежды Савченко. Ранее они просили правосудие отпустить их подзащитную под домашний арест.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Человек, который поддерживает Надежду Савченко, очень эмоционально реагировал на выступление прокуроров, которые просили оставить нардепа за решеткой. Адвокаты Надежды настаивали на том, чтобы ее отпустили под домашний арест. Ведь, на их взгляд, есть только «бестолковое подозрение».

Прокуроры были непреклонны и утвердительно сказали, что отпускать подозреваемого будет незаконно, потому что те статьи, которые инкриминируют Савченко, не предусматривают ничего, кроме содержания под стражей.

«Продолжают существовать обстоятельства, которые свидетельствуют, что Савченко может скрываться и незаконно влиять на свидетелей», – сказал прокурор Александр Банник.

Сама нардеп вела себя уверенно, сначала пояснила судье, что самой главной для нее причиной выйти из-под стражи является то, что она как нардеп не может выполнять свои обязанности. К тому же уверяет, что из-за ограничения свободы почти не видится со своими помощниками. Она заявила, что фемида слушает только сторону обвинения, а не защиты.

«Больше нет причин держать меня под стражей. Но меня боится власть, потому что не знает, что я буду говорить», – заявила Савченко.

Судья в совещательной комнате провел полчаса, но отметил, что домашнего ареста не будет, и Савченко таки будет сидеть за решеткой, зал суда разразился гневными возгласами.

Мера пресечения Надежды Савченко закончится 7 сентября. В конце июля в Генпрокуратуре заявили, что имеют все необходимые доказательства, подтверждающие, что Савченко таки готовила масштабные теракты в правительственном квартале. Если суд это докажет, ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Марьям Эль Хассан Али, Олег Павлюченко, «Первые о главном»

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