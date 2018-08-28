Жителей Крыма захлестнула дикая паника из-за события в Армянске

У жителей оккупированного Армянская паника: в городе стоит смрад из-за ржавления металлических предметов.

Об этом в Twitter сообщает «Крымский бандеровец».

«Жители Армянска продолжают дышать зловонным запахом, металлические предметы продолжают ржаветь. Многие уже боятся выходить на улицу, а все окна закрывают. Тем временем оккупанты ТОЛЬКО после появления информации о катастрофе в украинских СМИ якобы отправили в город комиссию», – пишет блогер.

По его словам, некоторые хотят вывезти детей из города.

«На «Титан» якобы уже приехала «прокуратура». В аптеках скупают противоаллергические препараты. Такого не было никогда!! Пропагандоны готовят сюжет», – написал «Крымский бандеровец».

«Мне кажется, такой запах в городе. Что происходит?» «Хлор с алюминием», «Даа, капееец воооон», «Мы уже на ночь окна закрываем. Теперь вот думаю, стоит с ребенком на улицу днем выходить», «Вчера вечером в носоглотке сильно пекло», «Горло дерет за это!», «Выбросы из Титана с середины августа, коррозия сумасшедшая», «Давайте чёт делать будем, нельзя так оставлять. Нас травят, убивают вещи кислотами, а мы сидим и ждем, пока это прекратится. Х*р там, они будут это делать всегда!!!!», «Сегодня я позвонила на «Горячую линию» Минприроды Крыма. Мне сказали, что из Армянска были уже звонки, и что сюда отправили комиссию, вместе с прокуратурой», – пишут в комментариях люди.

Пользователи соцсети не перестают возмущаться: «Из-за этих выбросов дети болели, проблемы с носоглоткой, горечь во рту, температура, кошмар. Людей травят и все все равно. Сама заболела... как эпидемия какая-то. Это кошмар. Молчу уже про все железное, что есть дома и вообще в городе. Я уже не знаю, что делать... может детей из города вывести... кошмар», «Проблема в том, что Армянск это... опа Крым. А в Крыму сейчас диарея, поэтому и газы выходят. Эту диарею надо лечить, чтобы понос не начался», «Мне кажется это все уже переросло в панику», «Люди переживают за себя и близких. Такое впервые, поэтому и паника. Это нормально», «В аптеках получается тоже паника. Я на больничном сейчас не с ОРЗ и вирус, а аллергия. Сегодня врач назначил биосульфат натрия внутривенно. И не в одной аптеке его нет... Ответ фармацевтов был продали, вот последнюю пачку забрали».

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