Жилье для военных: Минобороны расторгло договора с компаниями, которые тормозят строительство

Министерство обороны разорвало 4 договора с тремя подрядными организациями, которые строят казармы для военных-контрактников в рамках совместной инициативы Минобороны и президента Украины.

Об этом говорится в материале «Громадского».

Среди компаний, которые после получения 30-процентного аванса прекратили исполнять взятые на себя обязательства, «Фаворит-Опт», «Первая строительная монтажная группа» и «БМС-СТРОЙ».

Компания «Фаворит-Опт» принадлежит родственникам народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Борислава Розенблата.

Отмечается, что еще 10 договоров планируется расторгнуть в ближайшее время. Известно, что около 20 объектов сейчас строятся с отставанием от графика.

На реализацию проекта из спецконфискованых денег окружения экс-президента Украины Виктора Януковича было выделено 2,6 миллиарда гривен, проект предусматривает строительство 184 казарм для 23 тысяч военных-контрактников в 21 регионе Украины. Первые тендеры провели в мае 2018-го, а завершить строительство должны до конца года. Однако часть компаний, получив 30% аванса, притормозили строительство.

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