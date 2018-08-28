Женщину-чиновника из Волыни, которая присвоила 1,2 млн грн, задержали в Аргентине

Прокуратура Волынской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении начальника отдела Волынского регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», которую обвиняют в совершении в составе организованной преступной группы растраты и завладения средствами государственного предприятия в особо крупных размерах, а также служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Девять членов организованной преступной группы – руководитель и работники регионального филиала государственного предприятия – в течение 2011 - 2013 годов завладели и совершили растрату государственных средств на сумму почти 1,2 млн грн.

Роль обвиняемой заключалась в том, что она подыскивала подставных лиц для фиктивного трудоустройства и заключения от их имени фиктивных гражданско-правовых сделок, заверяла по указанию руководителя филиала поддельной подписью такие соглашения и приобщенные к ним акты приема выполненных работ и расчеты.

Заметим, что с апреля 2015 года женщина находилась в розыске и в конце декабря 2017 года ее задержали в Аргентине. Несмотря на отсутствие договорных отношений между Украиной и Аргентинской Республикой в сфере экстрадиции, аргентинские компетентные органы приняли решение о ее выдаче по запросу украинской стороны на принципах доброй воли и взаимности, что стало беспрецедентным случаем в сфере международного сотрудничества.

Вскоре обвиняемая предстанет перед судом, который изберет ей наказание.

Производство в отношении других членов организованной преступной группы тоже находятся на рассмотрении в суде.

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