Загрязнение воздуха вызывает значительное снижение уровня интеллекта, – американское исследование

Загрязнение воздуха вызывает значительное снижение уровня интеллекта, согласно новому исследованию, что свидетельствует о том, что вред токсичного воздуха для общества на самом деле гораздо больше, чем известные последствия для физического здоровья.

Исследование проводилось в Китае, однако актуально для всего мира. Оно выявило, что высокие уровни загрязнения приводят к значительному снижению уровня интеллекта и, в среднем, эквивалентно потере года образования человека, – информирует издание Guardian.

«Загрязненный воздух снижает уровень интеллекта на год, – заявил Си Чен из Йельской школы общественного здоровья США. – Однако мы знаем, что его эффект хуже для людей пожилого возраста, особенно для людей старше 64 года, для мужчин и для людей с низким уровнем образования. Если мы рассчитаем потери для этих категорий, то они может достигнуть нескольких лет».

Предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха вредит когнитивной функции учащихся, однако впервые было проанализировано его влияние на людей разных возрастных категорий и разницу между мужчинами и женщинами.

Оказалось, что наиболее уязвимая категория – это люди в возрасте более 64 лет.

Загрязнение воздуха вызывает 7 млн преждевременных смертей в год, однако его вред для психического здоровья человека был менее известен. Недавнее исследование показало, что токсический воздух связан с «чрезвычайно высокой смертью» людей с психическими расстройствами, и увеличением психических заболеваний у детей. Другой анализ показал, что те, кто живет вблизи трасс, имеют повышенный риск возникновения слабоумия.

Новая работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проанализировала языковые и арифметические тесты, проведенные в рамках исследования China Family Panel Studies, в которых приняли участие 20 000 китайцев в период между 2010 и 2014 годами.

Оказалось: чем дольше люди подвергались воздействию загрязненного воздуха, тем больший вред был нанесен их интеллекту и способностям к языкам. Кроме того, мужчины более уязвимы, чем женщины.

По данным ВОЗ, 20 наиболее загрязненных городов мира находятся в развивающихся странах. Китай, где расположено несколько таких городов, в течение последних 5 лет ведет активную «войну с загрязнением». Однако выводы исследования касаются не только Китая, а касаются всего мира. «Где бы вы не жили, результат тот же», – подытожил профессор Чен.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

