За «теплые кредиты» украинцам в этом году возместили 270 млн грн

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины возместило населению с начала этого года уже 270 млн грн за «теплые кредиты».

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

«В целом, с начала 2018 года и по сегодняшний день, по «теплым кредитам» возмещено 270 млн гривень», – сообщили в агентстве.

При этом, как отмечается, 60 млн грн из них возмещено участникам программы «теплых кредитов» в августе.

В этот раз наибольшую сумму – свыше 31 млн грн – возмещено ОСМД, которые привлекали средства на утепление многоэтажек. Еще 27 млн грн получили частные домохозяйства, которые покупали энергоэффективные материалы и оборудование по программе. Почти 2 млн грн получили те семьи, которые устанавливали твердотопливные котлы, добавили в Госэнергоэффективности.

«За все время действия программы ее участники получили из госбюджета 2,3 млрд грн компенсаций», – указали в ведомстве.

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