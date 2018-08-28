Иво Бобул объяснил, почему пел на политических концертах за Януковича

Сейчас мне говорят, что я пел за Януковича. Я и с Пшонкой пел. Но ведь петь – это моя работа. Я артист и мне надо зарабатывать.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK рассказал певец и композитор Иво Бобул.

Гость программы, отвечая на вопрос ведущего, агитировал ли певец за политиков, отметил, что такое явление есть в каждой стране, а для артистов это хороший заработок.

«Я имею опыт предвыборных концертов. Когда баллотировался Кучма, я за него агитировал в Черновицкой области. Я сделал 67 концертов за 2 месяца», – отметил Иво Бобул.

Артист признался, что никогда не проводил концертов в поддержку Ющенко и Тимошенко. А вот в поддержку Януковича Иво Бобул выступал один раз.

«Сейчас мне говорят, что я пел за Януковича. Но ведь петь – это моя работа. Я же не могу сказать Януковичу, что я не буду ему петь, потому что когда-то скажут, что вы плохой человек. На нем же не написано, что он плохой человек. Я пел и с Пшонкой. Мне до сегодняшнего дня это говорят. Но я артист и мне надо зарабатывать. Такова моя работа», – подчеркнул Иво Бобул.

Певец уверен, что если бы действующий Президент попросил его спеть, он бы не отказал ему.

«Если наш Президент Порошенко скажет, что надо спеть, то как я могу не спеть? Как я скажу ему, что я не пойду? Какое у меня лицо будет? Но разве кто-то откажется от такого? Никто! Все пойдут, потому что так есть. Это Президент, это уважение к нему. Но и ты растешь над собой, потому что ты пел для Президента», – подчеркнул Бобул.

Он добавил, что не только в Украине, но и во всем мире артисты выступают в поддержку политиков.

«Когда баллотировался Трамп, артисты тоже пели за него. В России, Молдове, Узбекистане певцы тоже поют за политиков», – подчеркнул артист.

А вот насчет гонораров за концерты в поддержку политиков, Иво Бобул рассказал, что его «никогда не оскорбляли».

«Платят так, как ты договоришься. Может быть нормально, может быть так, что просто скажут, что надо помочь. Но меня никогда не обижали. Всегда платили, как положено», – рассказал гость программы и добавил, что сегодня также есть тенденция среди политиков организовывать концерты в свою поддержку.

Напомним, в мае Иво Бобул заявлял, что будет баллотироваться в Президенты Украины. «Надо кардинально менять людей, сделать так, чтобы они поняли, что они – хозяева на этой земле. Когда стану президентом, я знаю, что нужно делать», – заявил в эфире ZІК певец.

Впрочем, впоследствии Иво Бобул опроверг свое заявление о президентских амбициях, объясняя это шуткой.

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