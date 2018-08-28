Время не лечит: в Киеве почтили память погибших бойцов

В столице на Михайловской площади провели акцию «Время не лечит», во время которой почтили память погибших воинов АТО и участников Майдана.

Об этом сообщает Укринформ.

«Уже третий год подряд Объединение жен и матерей бойцов участников АТО собирается 28 августа, чтобы вспомнить погибших, почтить память и поддержать матерей, которые остались одни», – рассказал под военный капеллан Игорь Коршунов.

Акцию начали с гимна, молитвы за всех, кто погиб, минутой молчания.

«Время лечит? И не лечит. Раны болят еще больше. Раны кровоточат и кричит душа... Мой сын был вместе с тысячами ребят на Майдане. И тогда добровольцем пошел на войну... Попал в батальонов «Азов», защищающий Мариуполь, Новый мир и много других населенных пунктов. И 10 августа в мой дом постучалась печальная весть, что мой сын тяжело ранен в бою, вытаскивая двух своих собратьев с поля боя. 44 дня я боролась за жизнь своего ребенка», – рассказала мать бойца Татьяна Перетятько, сын которой умер в госпитале в Германии после нескольких сложных операций.

По словам Шулика, со всей Украины съехались на акцию более 300 матерей погибших. Они принесли с собой портреты своих сыновей, которые погибли на войне.

Организаторы уточнили, что среди присутствующих – матери и родные погибших в АТО и на Майдане.

Всего в акции приняли участие несколько сотен участников и родных погибших воинов.

Женщины делились воспоминаниями, рассказывали о своих родных, а потом поставили возле Мемориала памяти зажженные лампадки.

Как сообщалось ранее, семьи погибших в АТО со всей Украины собрались на Тернопольщине

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