Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»



Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»

Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»

Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»

Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»

Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»

На Тернопольщине для верующих открыли «Украинский Иерусалим». Уникальный комплекс освятили в Марийском духовном центре в Зарванице.

Как сообщили ИA ZIK в Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ, в событии приняли участие тысячи верующих, которые по этому случаю совершили праздничное паломничество.

Комплекс памятников воздвигли на горе, а подъем к нему тянется вдоль крестного пути. Строительство продолжалось 4 года.

Храмовый комплекс включает досконально воссозданные копии зданий христианских памятников Иерусалима. Центральная сооружение – Гроб Господень, где, согласно Евангелию, был похоронен Иисус Христос после распятия и воскрес на третий день.

Весь комплекс окружен высокими и толстыми стенами, олицетворяющими древние оборонительные стены Святой Земли.

Также воссоздали Голгофу – гору, на которой распяли Христа; Оливковый сад, где Иисус молился перед арестом; Лестница Покаяния (Святые лестницы), по которой Христос поднимался на суд к Пилату; купель Ветезда, где оздоравливались больные; Львиные (Лионские) ворота и Башню Давида.

В освящении приняли участие предстоятель УГКЦ блаженнейший Святослав и кустодий Святой Земле о. Фраческо Паттон, который привез украинским паломникам частичку настоящего Иерусалима – камень с Гроба Господня.

В обращении к верующим Глава УГКЦ отметил, что в «Украинском Иерусалиме» будет звучать молитва за мир в Украине.

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