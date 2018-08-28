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вторник, 28 августа, 2018, 16:32 Регионы
Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»
  • Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»
  • Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»
  • Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»
  • Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»
  • Верующих приглашают на Тернопольщину посетить «Украинский Иерусалим»

На Тернопольщине для верующих открыли «Украинский Иерусалим». Уникальный комплекс освятили в Марийском духовном центре в Зарванице.

Как сообщили ИA ZIK в Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ, в событии приняли участие тысячи верующих, которые по этому случаю совершили праздничное паломничество.

Комплекс памятников воздвигли на горе, а подъем к нему тянется вдоль крестного пути. Строительство продолжалось 4 года.

Храмовый комплекс включает досконально воссозданные копии зданий христианских памятников Иерусалима. Центральная сооружение – Гроб Господень, где, согласно Евангелию, был похоронен Иисус Христос после распятия и воскрес на третий день.

Весь комплекс окружен высокими и толстыми стенами, олицетворяющими древние оборонительные стены Святой Земли.

Также воссоздали Голгофу – гору, на которой распяли Христа; Оливковый сад, где Иисус молился перед арестом; Лестница Покаяния (Святые лестницы), по которой Христос поднимался на суд к Пилату; купель Ветезда, где оздоравливались больные; Львиные (Лионские) ворота и Башню Давида.

В освящении приняли участие предстоятель УГКЦ блаженнейший Святослав и кустодий Святой Земле о. Фраческо Паттон, который привез украинским паломникам частичку настоящего Иерусалима – камень с Гроба Господня.

В обращении к верующим Глава УГКЦ отметил, что в «Украинском Иерусалиме» будет звучать молитва за мир в Украине.
религияТернопольская областьЗарваницановости Украины
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2018-08-28 17:46 :49