В Украине появится монета с изображением вуза из оккупированного Крыма

Национальный банк Украины выпускает в обращение монету номиналом 2 гривни, посвященную 100-летию Таврического Национального университета имени Вернадского, который в 2015 году выехал из оккупированного Крыма в Киев.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

«(Монета) посвящена заведению высшего образования, история которого начинает свой отсчет с принятия Постановления Крымского Краевого Правительства ‘Об учреждении Таврического университета. После принятия Постановления Таврический университет был укомплектован и 14 октября 1918 года торжественно открыт в Симферополе», – говорится в сообщении Нацбанка Украины.

За годы своей деятельности университет развивал такие научные направления как здоровье человека, охрана окружающей среды, ресурсосберегающие технологии, информационные системы.

В ноябре 2015 года Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского перемещен в Киев из аннексированного Крыма.

Как отметили в Нацбанке, дата ввода монеты в обращение – 28 августа 2018 года.

На аверсе новой монеты разместили вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА, в центре – логотип Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, по обе стороны от которого выгравированы год основания – 1918 и год чеканки – 2018.

На реверсе изображено здание городского театра, в котором 14 октября состоялось торжественное открытие университета, а также портрет В. И. Вернадского (справа) и надписи: ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (вверху полукругом), ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО (внизу полукругом), 100 ЛЕТ (под зданием), 14 октября 1918 года (слева).

Тираж монеты – 30 тысяч единиц, сообщает Нацбанк.

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