В сентябре откроют для осмотра подземелья храма, где был похоронен Даниил Галицкий

В сентябре будут открыты для посещения подземелья древнего православного (позже греко-католического) собора Рождества Богородицы, который сейчас выполняет функции римско-католической базилики в городе Холм (Польша), где по мнению историков был похоронен основатель Львова король Даниил Галицкий. Изюминкой экспозиции станут отреставрированные могилы греко-католических холмских епископов.

Об этом сообщает Chelmski.eu.

Как отмечает издание, 28 и 29 сентября жители города и туристы смогут увидеть, в частности, большой саркофаг униатского епископа Порфирия Скарбек-Важинского (1732-1804 гг.), который был одним из героев восстания Тадеуша Костюшко.

Можно будет осмотреть не только захоронения, но и элементы подземной архитектуры, а также находки, открытые во время археологических исследований, в частности, литургическию одежду, вышитую золотыми нитками. Часть артефактов передали в городской музей, а остальные будут экспонировать непосредственно в подземельях.

Напомним, что начиная с 2013 года в подземельях холмского собора польско-украинская группа археологов проводила исследования, целью которых было установление точного места захоронения короля Даниила Галицкого.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.