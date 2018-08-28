В оккупированном Крыму исчезли украинские школы

В оккупированном Россией Крыму вообще не осталось украинских школ, а количество школ с крымскотатарским языком обучения сократилось более чем вдвое.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

«По официальным данным так называемого министерства образования, науки и молодежи Крыма, в 2017/2018 годах функционирует семь муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, четыре – с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, изменивших статус школы крымскотатарского языка обучения в общеобразовательные учреждения, то есть без определения языка обучения», – сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

В то же время активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин заявил, что ситуация с изучением украинского языка еще хуже.

«Из семи украинских школ, которые были до момента оккупации Крыма, не осталось ни одной. Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. Но большинство классов – с русским языком обучения. Яркий пример – это украинская гимназия в Симферополе», – отметил Кузьмин.

Статья 10 принятого на полуострове после его оккупации «Конституции Республики Крым» предоставляет статус государственных крымскотатарском, украинском и русском языкам.

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