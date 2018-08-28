В Одессе мама-кукушка оставила младенца на пляже

На одном из пляжей в Одессе женщина оставила младенца.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
«Сегодня, около 17 часов патрульным поступил вызов, что на пляже «Отрада» гражданка нашла брошенного младенца», – говорится в сообщении.
На месте патрульные увидели женщину, которая держала ребенка на руках. Как рассказала заявительница, неизвестная женщина шла по пляжу и тащила младенца по песку, держа за одну ручку.
«Неравнодушная гражданка стала на защиту ребенка, не дав продолжать противоправные действия. Горе-мать бросила месячного сына и ушла в неизвестном направлении», – отметили в полиции.
В отделе комуникации ГУНП в области сообщили, что медицинские работники уже осмотрели ребенка. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, мальчика передадут в учреждения здравоохранения.
Правоохранители принимают меры для установления личности матери и обстоятельств события.