В Одессе мама-кукушка оставила младенца на пляже

На одном из пляжей в Одессе женщина оставила младенца.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

«Сегодня, около 17 часов патрульным поступил вызов, что на пляже «Отрада» гражданка нашла брошенного младенца», – говорится в сообщении.

На месте патрульные увидели женщину, которая держала ребенка на руках. Как рассказала заявительница, неизвестная женщина шла по пляжу и тащила младенца по песку, держа за одну ручку.

«Неравнодушная гражданка стала на защиту ребенка, не дав продолжать противоправные действия. Горе-мать бросила месячного сына и ушла в неизвестном направлении», – отметили в полиции.

В отделе комуникации ГУНП в области сообщили, что медицинские работники уже осмотрели ребенка. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, мальчика передадут в учреждения здравоохранения.

Правоохранители принимают меры для установления личности матери и обстоятельств события.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.