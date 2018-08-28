В Нацбанке рассказали, как на сдерживании курса на уровне 8 гривен за доллар потратили 40 млрд

Национальный банк с 2011 по 2014 год для удержания курса гривни на уровне 8 грн за доллар потратил около $40 млрд.

Об этом во время круглого стола «Что будет с гривней осенью?» сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает Укринформ.

«С 2011 года по 2014 год для удержание курса на определенном уровне Национальный банк потратил $40 млрд. Наш долг в иностранной валюте – $46 млрд. Считайте, $40 млрд было потрачено для удержания курса на уровне 8», – сказал Чурий.

Он отметил, что Национальный банк продолжает сглаживать колебания курса путем выходов на валютные аукционы.

Как ранее сообщали в НБУ, рост спроса на валюту носит ситуативный и сезонный характер. Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургического комплекса, АПК) остается на достаточно высоком уровне, который свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни.

Однако наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов. Также отмечается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которые нуждаются в валюте для расчетов за газ и нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая), и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, пищевые продукты, туризм и тому подобное), которые являются следствием роста доходов населения.

Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно в преддверии осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, который отражается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.

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