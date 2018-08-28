В МВД открыли сведения о транспортных средствах и их владельцев

В Министерстве внутренних дел создали онлайн сервис о первой регистрации автомобилей на основе открытых данных Единого государственного реестра МВД.

Об этом сообщают в пресс-релизе главного сервисного центра МВД.

Центр опубликовал открытые данные о регистрации транспортных средств на национальном портале data.gov.ua.

По информации, новый онлайн-сервис дает возможность самостоятельно получить информацию про автомобильный рынок.

«В реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника, номерного знака, осуществления переоборудования и тому подобное. Сервис на основе открытых данных не содержит конфиденциальной информации, но при этом предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто», – говорится в сообщении.

«Благодаря сервису можно сравнивать данные о регистрации транспортных средств по регионам, датой выпуска, маркой, моделью, объемом двигателя, типом горючего и цветом», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что сервис на основе открытых данных поможет понять тенденции автомобильного рынка в Украине, предложить государству новые способы использования таких открытых данных для повышения доступности услуг в этой сфере, или же выделить интересные факты.

Кроме данных о регистрации легковых автомобилей, проект охватывает данные о регистрации транспортных средств других категорий, в частности, автобусов и микроавтобусов.

Напомним, власть обеспокоена ситуацией, которая сложилась с нерастаможенными автомобилями на Еврономерах, и готова ввести жесткие меры.

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