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вторник, 28 августа, 2018, 11:02 Мир
В Молдову не пустили участников марша за объединение с Румынией

Молдавские пограничники не пустили в страну участников марша, выступающих за объединение Молдовы и Румынии.

Об этом сообщает «Европейская правда».

На контрольно-пропускном пункте в Леушенах пограничная полиция остановила их за нарушения порядка на границе и неповиновении указаниям сотрудников КПП.

 

Сторонники объединения Молдовы и Румынии начали Марш объединения 1 июля в румынском городе Алба-Юлия. Участники прошли пешком около 1,3 тысячи километров в Румынии и планировали завершить марш 1 сентября масштабной акцией в центре Кишинева.

Им удалось успешно пройти румынский КПП Албица, но молдавские пограничники вернули их обратно в Румынию.

Как отметила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы, участники акции нарушили режим прохождения границы, агрессивно вели себя с пограничниками и мешали другим людям.
границапротестыМолдовановости мира
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2018-08-28 13:08 :39