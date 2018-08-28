В киевском метро напомнили, когда можно обменять жетоны

В киевском метрополитене до 31 августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые.
Об этом напомнили в пресс-службе киевского метро в Twitter.
Обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой. За каждый жетон нужно доплатить 3 гривни. Сервис-центры метро Киева, где обменивают жетоны, работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед длится полчаса – 12:00-12:30.
Отметим, сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:
ст. м. «Майдан Независимости»
ст. м. «Дорогожичи»
ст. м. «Политехнический институт»
ст. м. «Дарница» (вестибюль №2, со стороны центра города).
Мы знаем, что вы помните, но не забудьте! pic.twitter.com/cWf66hKLZc— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 27 августа 2018 г.