В киевском метро напомнили, когда можно обменять жетоны

В киевском метрополитене до 31 августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые.

Об этом напомнили в пресс-службе киевского метро в Twitter.

Обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой. За каждый жетон нужно доплатить 3 гривни. Сервис-центры метро Киева, где обменивают жетоны, работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед длится полчаса – 12:00-12:30.

Отметим, сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

ст. м. «Майдан Независимости»

ст. м. «Дорогожичи»

ст. м. «Политехнический институт»

ст. м. «Дарница» (вестибюль №2, со стороны центра города).

Мы знаем, что вы помните, но не забудьте! pic.twitter.com/cWf66hKLZc — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 27 августа 2018 г.

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