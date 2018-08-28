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вторник, 28 августа, 2018, 22:55 Мир
В Греции разбился военный самолет. Погиб пилот

Во вторник, 28 августа, в Греции разбился тренировочный военный самолет, в результате чего погиб один из пилотов.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Генштаб ВВС Греции, пишет РБК-Украина.

Как отмечается, погиб капитан тренировочного самолета ВВС Греции Николаос Василею. Его спасатели нашли вскоре после инцидента в самом самолете. Второй пилот выжил после того, как смог выпрыгнуть с парашютом из воздушного судна. Сейчас он в больнице.

В греческом ведомстве сообщили, что самолет типа T-2 Buckeye находился на расстоянии в семь морских миль от греческого города Спарты, когда случилась авария.

Отмечается, что оба мужчины были опытными пилотами, имели 2500-часовой опыт за плечами. Сейчас по инциденту проводится следствие.
авиаГрецияновости мира
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