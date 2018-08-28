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вторник, 28 августа, 2018, 1:00 Мир
В Евросоюзе запретили использование галогенных ламп

В Евросоюзе ввели запрет на использование галогенных ламп, он вступит в силу с 1 сентября.

Об этом информирует The Guardian.

Под запрет в первую очередь попадают свечеобразные лампочки и светильники. При этом, покупателям предложено перейти на светодиодные лампы, которые потребляют в пять раз меньше электричества, чем галогенные модели.

Отказ от использования галогенных ламп позволит предотвратить 15 млн тонн углеродных выбросов в год.

Эксперты считают, что галогенные лампы дешевле при покупке, однако затраты на электроэнергию при их использовании выше, чем в случае со светодиодными (LED).

Согласно подсчетам Philips, потребители смогут экономить более €124 в год при переходе на светодиодные лампы. Кроме того, срок эксплуатации галогенных ламп составляет в среднем два года, в то время как срок службы светодиодных моделей – 10-15 лет.
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2018-08-28 01:35 :39