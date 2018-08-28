В четверг возле посольства РФ в Киеве активисты «КрымЅОЅ» проведут свою 26-ю акцию

В четверг, 30 августа, во Всемирный День жертв насильственных исчезновений, в 11:00 возле посольства Российской Федерации в Киеве (Воздухофлотский проспект, 27) активисты ГО «КрымЅОЅ» проведут свою ежемесячную акцию.

Это уже 26 акция, посвященная жертвам насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. Эта акция называется «Маяк – Ожидания».

С начала оккупации и аннексии Крыма на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены.

Акция пройдет в рамках кампании «FIND & FREE».

Телефон для СМИ: 093 004 28 51. Больше информации здесь.

Напомним, в оккупированном Крыму исчезли украинские школы.

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