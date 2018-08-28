Украина назвала состав сборной на ЧМ-2018 по художественной гимнастике

Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира-2018 по художественной гимнастике, который примет столица Болгарии София.

Медали разыграют в индивидуальном первенстве (командное первенство, многоборье, финалы в отдельных видах), а также в групповом первенстве (многоборье и финалы в отдельных видах), сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины.

По предварительной заявке Украину представят: Влада Никольченко (обруч, мяч, булавы, лента), Елена Дяченко (обруч, мяч, булавы) и Ева Мелещук (обруч, мяч, лента).

Добавим, что чемпионат мира-2018 по художественной гимнастике пройдет в Софии с 10 по 16 сентября.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.