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вторник, 28 августа, 2018, 17:10 Спорт
Украина назвала состав сборной на ЧМ-2018 по художественной гимнастике

Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира-2018 по художественной гимнастике, который примет столица Болгарии София.

Медали разыграют в индивидуальном первенстве (командное первенство, многоборье, финалы в отдельных видах), а также в групповом первенстве (многоборье и финалы в отдельных видах), сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины.

По предварительной заявке Украину представят: Влада Никольченко (обруч, мяч, булавы, лента), Елена Дяченко (обруч, мяч, булавы) и Ева Мелещук (обруч, мяч, лента).

Добавим, что чемпионат мира-2018 по художественной гимнастике пройдет в Софии с 10 по 16 сентября.

 
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2018-08-28 17:46 :57