Украина готовит «неприятные сюрпризы» для России, – Ельченко

Украина готовит на Генеральную ассамблею ООН несколько «неприятных сюрпризов» для России.

Об этом заявил 28 августа постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании пресс-клуба в рамках ХІІІ совещания послов в МИД, сообщает «Укринформ».

«Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не то что не хочу, а не могу раскрывать их все, поскольку вы понимаете, что наш мощный северный сосед только этого и ждет. Их (россиян, – ред.) ждет несколько очень неприятных сюрпризов», – сказал дипломат.

В частности, по его словам, эти инициативы будут касаться и вопросов Крыма, Донбасса, а также вопрос «под условным названием «милитаризация Крыма».

Ельченко убежден, что когда станет официально известно об этих инициативах, то украинцы будут «приятно удивлены, равно как и неприятно удивлена российская делегация».

Кроме того, он добавил, что на Генассамблее уже в третий раз планируют одобрить дополненную «Крымскую резолюцию».

На заседании Генеральной ассамблеи ООН с 24 до 27 сентября планирует находиться президент Петр Порошенко.

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