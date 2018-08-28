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вторник, 28 августа, 2018, 10:55 Мир
Трамп с Меркель поддержали устранение торговых барьеров между Вашингтоном и Брюсселем

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обе стороны выразили поддержку дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем по устранению барьеров «для более глубоких торговых отношений».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что стороны также обсудили Сирию, Украину и Западные Балканы.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого, в частности, обсудили ситуацию в Украине.
Ангела МеркельДональд Трампторговляновости мираразговор
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2018-08-28 13:08 :13