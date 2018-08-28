Сюмар: Во многих условных проукраинских кандидатах «сидят» российские деньги и влияние

До выборов в Украине будет немало вызовов. В очень многих условных проукраинских кандидатах «сидят» российские деньги и влияние. В частности, это касается и Виктора Медведчука. Ведь последнее его интервью, фактически, было полностью посвящено озвучиванию официальной кремлевской позиции.

Об этом в эфире интеллектуально-политического проекта «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK говорила народный депутат Украины Виктория Сюмар.

«Я обсуждала с одним из членов СНБО вопрос лиц, угрожающих национальной безопасности, в частности, и относительно Виктора Медведчука. Поэтому не исключаю, что он будет подниматься именно из-за санкционных мер. Потому что лицо, находящееся под американскими санкциями, чрезвычайно свободно чувствует себя в Украине», – сказала Сюмар.

Хотя, по ее словам, дело даже не в том, что Медведчук чувствует себя свободно в Украине, а в том, что все четыре года, совершенно не стесняясь, озвучивает все базовые дефиниции и штампы российской пропаганды.

«На самом деле такого еще не было, чтобы полуторачасовой телевизионный эфир был полностью посвящен, фактически, озвучиванию официальной кремлевской позиции. В силу специфики своей работы я постоянно смотрю российские телеканалы, и я прекрасно понимаю, какой концепт они продвигают относительно ситуации в Украине. Он касается гражданской войны, так называемых, непризнанных республик, с которыми надо договариваться и федеративное устройство», – рассказала нардеп.

По ее мнению, именно это является максимальной позицией ослабления Украины, в котором заинтересована Российская Федерация.

«Когда такой человек, как Медведчук приходит на украинский телеканал и озвучивает пророссийские тезисы, которые направлены на ослабление Украины в период войны с РФ, то это не может никого не волновать. Поэтому непонятно, чего мы все боимся», – отметила Сюмар.

Она считает, что до выборов в Украине подобные вызовы только увеличиваться. Поэтому нельзя допустить изменение курса страны.

«Очевидно, что интервью Медведчука показало, что этот человек уже потерял реальную почву под ногами и ощущение страны, потому что сейчас можно увидеть лишь нарциссизм. Поэтому я абсолютно убеждена, что у нас будут огромные проблемы с тем, чтобы вообще не развернуться и не изменить курс страны. Потому что у нас есть вызов президентских выборов и в очень многих условных проукраинских кандидатах сейчас сидят российские деньги и влияния, в частности, это касается и Медведчука», – подчеркнула она.

Напомним, 25 августа на телеканале «112 Украина» состоялось интервью с Виктором Медведчуком. Также ранее в движении «Украинский выбор» заявляли, что их лидер Виктор Медведчук считает санкции США против него высокой оценкой его деятельности в борьбе с внешним управлением, которое США ввели в Украине».

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