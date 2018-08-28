Сюмар: самым оптимальным вариантом решения конфликта на Донбассе будет его замораживание

Украине стоит двигаться своим курсом и проводить экономические реформы, а не вести активные действия на Донбассе. Потому что именно это может стать огромным риском потерять государство.

Об этом в эфире интеллектуально-политического проекта «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK говорила народный депутат Украины Виктория Сюмар.

«Для меня наиболее приемлемый вариант решения конфликта на Донбассе – его замораживание. Я уверена, что мы должны двигаться своим курсом. Потому что горячая фаза войны может многим горячим головам нравиться, но она может стать чрезвычайно болезненной для страны и вызвать огромные потери среди украинцев», – сказала Сюмар.

Она считает, что если начать активные действия на Донбассе, будет огромный риск потерять государство.

«Можно себе только представить и спрогнозировать, что будет, когда украинский парламент признает выборы «гиркиных» и других. То есть в Украине вполне могут начаться сепаратистские тенденции в других регионах, которые скажут, что мы не признаем такой политики Киева и мы не готовы признавать людей, которые убивали наших ребят. То есть люди никогда не захотят признавать террористов, которые могут стать частью украинского политикума», – отметила нардеп.

Также она говорила и о возможном введении миротворческой миссии на Донбасс и восстановление оккупированных территорий, которая будет очень дорогстоящим.

«Не стоит забывать, что российские военные являются частью миротворческого контингента и это на мой взгляд – недопустимо. Ключевой вопрос также в том, сколько средств надо вбросить для восстановления Донбасса. Потому что я слышала от иностранных экспертов цифру около 100 миллиардов долларов, что –очень много для нашей страны. Поэтому Украина состоится, если мы все же проведем экономические реформы, преодолеем определенные коррупционные схемы, потому что полностью избавиться нам не удастся в силу постсоветской ментальности и многих привычек. Но тем не менее, от коррупции на таможне и не только можно избавиться», – прокомментировала Сюмар.

По ее словам, только когда Украина станет экономически успешной, она состоится как государство.

«Украинцы поверят в свое государство, если они начнут здесь жить и видеть перспективу на будущее. Потому что, если они будут здесь выживать, то веры в государство будет очень немного. Поэтому, если сегодня повесить на себя еще и ярмо в десятков миллиардов долларов в виде восстановления территорий, которые ты реально не контролируешь, то я не понимаю как строить политику в Украине и не вижу перспективы», – подчеркнула политик.

Напомним, за период боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года погибли 2725 гражданских лиц, без учета жертв Боинга МН17.



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