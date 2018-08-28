Сюмар: Премьеры, поднимавшие тарифы в Украине, вряд ли смогут создать успешный избирательный проект

Вскоре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману придется повышать цены на тарифы. И именно это будет очень непопулярным шагом. Также это очень скажется и на рейтинге Президента Украины Петра Порошенко, поскольку Гройсмана считают его человеком.

Об этом в эфире интеллектуально-политического проекта «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK говорила народный депутат Украины Виктория Сюмар.

«Не могу сейчас говорить о всей партии и точно сказать, что «Народный фронт» будет выдвигать своего кандидата в президенты, ведь политсила еще будет определяться. Но могу точно сказать: если будет сделана ставка и заявка на то, что нам нужны изменения в Конституции и есть ставка на парламентскую республику, тогда наверное на парламентские выборы надо сосредоточиться и вполне можно рассматривать президентскую кампанию», – сказала Сюмар.

Она отметила: самое главное, чтобы не было разворота назад и можно было остановить вражеские информационные влияния в Украине.

«Конечно, будут договоренности с теми политиками, которые будут иметь определенный рейтинг. Хотя я не понимаю, как два «премьера», поднимавшие тарифы в этой стране, сейчас смогут создать успешный избирательный проект. Потому что то, что Гройсману придется это делать уже в ближайшее время, –очевидные вещи. Также это очень скажется и на рейтинге Петра Порошенко, потому что Гройсмана все равно воспринимают, как его человека», – рассказала она.

По ее мнению, население будет воспринимать такие действия, как одно целое. То есть власть одна и она плохая, потому что поднимает тарифы, не поднимая зарплат.

«Мы же понимаем, что поднятие тарифа будет означать рост цен, чем точно воспользуются противники власти. Поэтому, когда сегодня все рьяно и восторженно говорят, что после парада у нас все стало замечательно, я очень хочу на это «прекрасно» посмотреть в ноябре месяце, когда людям придут платежки с повышенными тарифами, которые на самом деле и так уже достаточно высоки», – подчеркнула Сюмар.

Напомним, народный депутат Украины Иван Крулько считает, что своими заявлениями об участии в предстоящих парламентских выборах Владимир Гройсман пытался отправить сигнал Петру Порошенко о том, что не видит себя в совместной политической команде.

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