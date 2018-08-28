Ситуацию в Азовском море рассмотрят на заседании СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по ситуации в Азовском море.

Президент Петр Порошенко заявил, что уже дал распоряжение о подготовке заседания.

Об этом он сказал во вторник, 28 августа, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, пишет «Главком».

«Я не собираюсь с этим мириться и твердо убежден: ситуация, которая складывается, сейчас является категорически неприемлемой. Поручил подготовить соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу и прошу Министерство иностранных дел как можно быстрее внести свои предложения, ибо противоправные и коварные действия Москвы в этом регионе не должны и не будут оставаться безнаказанными. Тем более, и без соответствующей международной реакции. И здесь мне нужна ваша помощь», – заявил Порошенко.

Справка IA ZIK.

Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в 2003 году.

В последнее время Россия блокирует прохождение иностранных судов при проходе в Керченском проливе, и по состоянию на 21 августа уже задержала более 150 иностранных судов, которые шли в украинские порты на Азовском море.

Ранее в Украине исключили денонсацию договора с Россией по Азовскому морю, ведь это дало бы возможность РФ заявить про территориальный спор. В июле президент Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генштаба и командования ВМС принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты в Азовском море.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.