Супрун развенчала еще один миф относительно употребления воды

Правило о том, что надо выпивать 8 стаканов воды в день, – это миф, встречающийся даже сегодня довольно часто.

Об этом в Facebook написала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Миф о необходимости пить 8 стаканов воды даже сегодня встречается довольно часто. Рядом с такими утверждениями, что питье литров воды ежедневно помогает избавиться от морщин, очистить организм от токсинов, помочь похудеть и даже улучшить работу здоровых почек. Сегодня никто точно не знает, откуда пошло убеждение о 8 стаканах», – написала Супрун.

Она подчеркнула, что «вода безусловно очень полезна, однако когда вы пьете столько, сколько нужно вашему организму».

«А вот насчет преимуществ для здоровья избыточного количества воды нет никаких научно подтвержденных доказательств. Миф о 8 стаканах воды в день как раз один из таких», – добавила чиновница.

По ее словам, единых норм потребления жидкости не может быть, так как это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае.

«Например, наша пища, съеденная в течение дня, погода, одежда, работа кишечника, лактация и тому подобное. Универсальный совет – пейте, когда вы чувствуете жажду. Организм здорового человека устроен таким образом, что всегда даст знать о необходимости попить. Просто помните, что когда занимаетесь спортом или вам очень жарко – то пить надо чаще», – отметила Супрун.

Она подчеркнула, что напоминать о питье следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде, и, кроме того, тело детей содержит больше воды, чем тело взрослых, а еще они больше двигаются.

«Также врач может посоветовать вам пить больше воды, если этого требует ваше лечение. Например, если у вас камни в почках, инфекция мочевыводящих путей или диарея. Если же вы часто ощущаете сухость во рту – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или быть связано с приемом лекарств. Непременно проконсультируйтесь с врачом, чтобы найти первопричину и при необходимости пройти лечение», – отметила Супрун.

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