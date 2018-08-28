Стало известно, откуда в Бельгию попали 2 тонны кокаина «Единой России»

В трех контейнерах с плиткой бельгийская полиции обнаружила сильнодействующие наркотики – кокаин. Наркотические вещества переправлялись из Бразилии в Бельгию.
Об этом сообщает ЛентаUA.
Уже в бельгийском порту Гент полиция перехватила эту партию кокаина. Наркотик весом 2 тонны был скрыт под агитационные материалы правящей в России партии «Единая Россия», к которой принадлежит и Владимир Путин.
На важную новость из Бельгии обратил внимание известный российский правозащитник и глава отделения в РФ организации Transparency International Илья Шуманов. Партия кокаина оценивается в 100 миллионов евро. Выявленная 1,9 тысяч упаковок с тяжелыми наркотиками была замаскирована под агитационные материалы правящей в РФ партии «Единая Россия».