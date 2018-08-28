Снегирев: Отмена выборов в ОРДЛО – это попытка шантажа Украины со стороны России

Отказ от так называемых выборов в ОРДЛО – не прихоть оккупационной власти. Это игра российских кураторов. Россия хочет показать, что она якобы придерживается минских соглашений. Мол, теперь и Украина должна также выполнять эти договоренности.

Об этом написал сопредседатель ГИ «Права Справа» Дмитрий Снегирев.

Недавно российские СМИ сообщили об отмене выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Элемент так называемой доброй воли коллаборантов, которые отменили псевдовыборы – политическая ловушка со стороны России. Создается дипломатическая вилка. Украину ставят перед выбором: или реализация политической части «Минска-2», или Москва обвинит Киев в нежелании продолжать так называемый диалог.

К тому же, это временное отмены выборов. Оккупационная власть ОРДЛО заявила, что в случае реализации Украиной политической части они могут провести так называемый референдум.

Самопровозглашенный «председатель народной рады ДНР» Денис Пушилин уже успел заявить, что на оккупированных территориях Донбасса может быть проведен «референдум» и выборы главаря так называемой «народной рады ДНР».

«Потребуется всенародный референдум с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: «Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством?», – заявил Пушилин.

Со своей стороны Россия будет давить на то, чтобы Украина, прежде всего, продлила на год действие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей, на чем настаивает Запад. И будет шантажировать, что в противном случае начнет военную эскалацию, или же признает незаконные формирования на оккупированных территориях.

Так, например, Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, которого считают человеком, приближенным к Владиславу Суркову, заявил, что «выборы» в «республиках» могут состояться только в том случае, если Украина не будет продлевать действие закона об особом статусе.

Как сообщалось ранее, на оккупированной части Луганской области уже идет накопление тяжелой техники. Напомню, 6 августа 2018 года аналитический отдел ГИ «Права Справа» сообщил, что на территории оккупированных районов Луганской области, в частности, на полигоне в районе н. п. Бугаевка Перевальского района, происходили активные военные учения отдельных подразделений так называемой «народной милиции ЛНР».

7 августа в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ ОБСЕ зафиксировал 21 танк (неустановленного типа), 26 единиц буксированной артиллерии, 1 реактивную систему залпового огня, 4 зенитные ракетные комплексы у н. п. Бугаевка.

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