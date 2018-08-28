Шумовое загрязнение ускоряет старение птиц, – исследование

Шумовое загрязнение может ускорить старение птиц, утверждают ученые.

Исследования зябликов-зебры показало, что особи, подвергавшиеся воздействию шумового загрязнения, старели быстрее, чем обычно, – информирует издание Independent.

Предыдущие исследования пришли к выводу, что городские птицы живут меньше сельских, и в этом значительную роль играет высокий уровень шумового загрязнения.

Ученые из Института орнитологии им. Макса Планка в Германии и Государственного университета Северной Дакоты, США, исследовали влияние шума, созданного транспортными средствами, на длину теломеры – участки ДНК, защищающие гены от повреждения, – зябликов-зебры.

Более короткие теломеры указывают на ускоренное биологическое старение.

В исследовании, опубликованном в Frontiers in Zoology, указано, что птенцы, вылупипившиеся из гнезда, на 120 день имели более короткие теломеры, чем те, что подвергались воздействию шумового загрязнения до того, как они покинули гнездо, и чьи родители подвергались его воздействию во время откладки и высиживания яиц.

Зяблики-зебры, которые подвергались воздействию шума после покидания гнезда, также имели более короткие теломеры, чем те, которые вообще не подвергались воздействию шумового загрязнения.

Авторы исследования отмечают, что от 18 до 120 дней после вылупления –критический период, в течение которого птицы больше всего страдают от шума. Это период, когда птицы начинают изучать песни, что может сделать их более чувствительными к шуму.

Но, птицы могут быть менее чувствительными к шуму, оставаясь в гнезде, потому что их родители могут внести поведенческие изменения, чтобы защитить потомство от негативных последствий шумового загрязнения.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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