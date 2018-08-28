Школьники в течение года будут отдыхать не более 30 календарных дней

Перед началом учебного года опубликованы рекомендации по расписанию школьных каникул на новый 2018-2019 учебный год.

Министерством образования и науки рекомендовано учебным заведениям как всегда начать учебный год 1 сентября и отпускать учеников на осенние, зимние и весенние каникулы.

Указывается, что период отдыха в течение года не может превышать 30 календарных дней. Так, согласно рекомендациям расписание каникул выглядит так:

- осенние: с 29 октября по 4 ноября;

- зимние: с 22 декабря по 7 января;

- весенние: с 25 по 31 марта.

Поэтому общая протяженность плановых каникул (без учета возможных карантинов) составит 30 дней. Даты каникул могут переноситься в связи с карантином в отдельных школах.

У студентов первый учебный семестр в новом учебном году начнется 3 сентября и закончится 21 декабря. Второй семестр – с 8 января до 31 мая.

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