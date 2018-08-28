Шахтеры «Львовуголь» готовят бессрочную акцию протеста из – за долгов по зарплате

Шахтеры ГП «Львовуголь» предупреждают о начале бессрочной акции по блокированию Львовской ОГА, Львовского областного совета и Добротворской ТЭС. Горняки требуют погашения задолженности по заработной плате.

Об этом говорится в письме, которое Львовская территориальная организация Профсоюза работников угольной промышленности 27 августа направила Президенту Украины, Премьер-министру, председателю Верховной Рады, министру энергетики и угольной промышленности, председателю Львовской ОГА, гендиректору ПАО «ДТЭК Западэнерго», начальнику ГУ Нацполиции Львовщины и и.о гендиректора ГП «Львовуголь». Текст письма есть в распоряжении ИА ZIK.

Шахтеры отмечают, что письмом от 8 августа уже сообщали о критической ситуации в коллективах ГП «Львовуголь» из-за невыплаты заработной платы и отсутствия стабильного сбыта угля на Добротворской ТЭС.

«По состоянию на 27.082017 существует задолженность по заработной плате за июль 2018 года в размере 80% и отсутствует сбыт угля в необходимом количестве на Добротворской ТЭС», – отмечается в письме профсоюза.

В связи с этим горняки планируют 30 августа начать бессрочную акцию протеста до выполнения поставленных ими требований.

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