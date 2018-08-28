Шахтеры, живущие уже 5 месяцев без зарплаты, готовы идти на Киев и снимать Насалика, – нардеп

Шахтеры государственных угледобывающих предприятий Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов не получили обещанные зарплаты и готовы идти на Киев с требованием отправить в отставку министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом заявил народный депутат (партия «Наш Край» Сергей Шахов в эфире одного из телеканалов, комментируя ситуацию с задолженностью по зарплате работникам госпредприятий, передает «Эспрессо».

«Шахтеры готовы идти в Киев отстаивать свою позицию. Со всех шахт полностью – и с западной, и с восточной Украины. Также сегодня в профсоюзах стоит вопрос об отстранении министра Насалика с занимаемой должности, поскольку он не профильный министр, а именно – карманный министр олигархов, которые сегодня грабят Украину», – заявил Шахов, отметив, что иностранные профсоюзы шахтеров поддерживают акцию протеста украинских коллег.

По словам народного депутата, обстановка в шахтерских регионах накалена до предела, потому что люди пять месяцев не получали зарплаты.

«Сегодня дети голодные. Первое сентября, шахтеры не могут купить детям даже дневник и ручки с тетрадями, или одеть ребенка. И все это накапливается», – говорит нардеп Шахов.

Зарплата шахтерам, по информации Шахова, не погашается в связи с тем, что в бюджете нет денег, а те средства, которые выделяются на ремонт шахт, просто разворовываются.

«Деньги, которые выделялись министром – 131 млн гривень – были украдены. Было типа закуплено оборудование для откачки воды. Но оно не было закуплено именно у нас в Украине. И об этом свидетельствуют все документы. Далее 300 млн грн экологических денег резервного фонда тоже должны были быть выделены в Луганскую область. И в хищении денег участвовал «генерал» (генеральный директор, – ред.) «Первомайскуголь», а также губернатор луганской области Гарбуз (глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, – ред.)», – утверждает народный депутат от партии «Наш край».

Депутат также сообщил, что уже направил депутатские обращения в ГПУ и НАБУ относительно этих и других фактов хищения миллионов государственных средств коррумпированными чиновниками.

По словам нардепа, кроме тотальной коррупции на государственных шахтах в Луганской области «зреет второй Чернобыль».

«Я еще сделал максимум запросов относительно экологической катастрофы в Луганской области – воду, которую откачивают из тех шахт, которые находятся в так называемой квази-республике «ЛНР», полностью сбрасывают в реку Северский Донец. Эта вода идет в Днепр. Загрязнение экологическое. Второй Чернобыль зреет», – утверждает Шахов.

Напомним, в апреле Кабинет Министров выделил ГП «Первомайскуголь» более 131 млн грн на закупку 6 специальных насосов и проведения работ по водоотведению для устранения последствий техногенной катастрофы на шахте «Золотое». Позже выяснилось, что вместо новых насосов на шахту была поставлена техника неизвестного происхождения.

Руководство «Южгидромаша» («Южный завод гидравлических машин» – единственный в Украине производитель насосного оборудования для шахт, – ред.) выражало обеспокоенность отсутствием реакции со стороны правоохранителей по фактам поставки контрафактного спецоборудование на государственные угольные предприятия под видом продукции бердянского завода.

Как сообщалось ранее, шахтеры «Львовуголь» 30 августа начнут бессрочную акцию протеста из-за долгов по зарплате.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.