С 3 сентября на Печерске малообеспеченные жители начнут получать горячее питание

Малообеспеченные одинокие жители Печерского района киева с 3 сентября начнут получать бесплатное горячее питание.

Бесплатное горячее питание будет предоставляться в одном из помещений Территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Печерского района г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Рогнединская, 4-Б.

Согласно утвержденного меню в ежедневный рацион малообеспеченных печерян будут входить: разнообразные салаты, горячие первые блюда, основные блюда, включающие мясо и рыбу, напитки, хлебобулочные изделия и другое.

Право на обеспечение бесплатным горячим питанием имеют:

нетрудоспособные малообеспеченные одинокие граждане, достигшие пенсионного возраста или признанные инвалидами, а также другие нетрудоспособные слои населения Печерского района Киева, которые получают пенсию и/или государственную социальную помощь, размер выплат которых в месяце, предшествующем месяцу обращения, не превышает двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 01.08.2018 прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1435 грн.);

граждане, которые находятся в сложной жизненной ситуации, не имеющие работы и зарегистрированные в государственной службе занятости (и имеют на своем содержании несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лиц преклонного возраста, инвалидов), если среднемесячный совокупный доход их семей ниже, чем прожиточный минимум для семьи;

другие граждане пожилого возраста, инвалиды, больные (из числа лиц трудоспособного возраста на период до установления им группы инвалидности, но не более как четыре месяца), которые имеют на своем содержании несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лиц преклонного возраста, инвалидов, при условии, что среднемесячный совокупный доход их семей ниже 1,5 прожиточного минимума для семьи;

внутренне перемещенные лица.

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