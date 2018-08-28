Россия перебрасывает на Донбасс новое вооружение для тестирования, – офицер ВСУ

Россия держит фейковые республики «ЛДНР» на расстоянии и использует как полигон для испытания своих новых боеприпасов, техники и вооружения.
Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, пишет УНИАН.
«Доказательств этому – тысячи. Последнее испытания новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении», – говорит офицер.
Как сообщает украинский военный, по последним данным, сейчас к линии разграничения россияне подвезли много новой и тяжелой техники.
«Как нам сообщают, это – для проведения учений. Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться – потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции», – рассказал боец ВСУ.
Офицер подчеркивает, что в условиях гибридной войны Россия может принимать неадекватные решения, но ВСУ готовы нанести удар в ответ.
«Чем больше они сюда техники сюда пришлют, тем больше мы ее сожжем», – заявил он.
Напомним, боевики 26 раз открывали огонь, ранены двое украинских бойцов.