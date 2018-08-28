Роман Труба отклонил все 27 кандидатур на ведущие должности в ГБР, поданных конкурсной комиссией

Из-за отсутствия результатов полиграфа, невозможно определить добропорядочность кандидатов на ведущие должности в Государственном бюро расследований. Поэтому директор структуры Роман Труба решил не утверждать ни одного из 27 кандидатов на ведущие должности, поданных конкурсной комиссией.

Об этом Роман Труба заявил во время брифинга, по запуску ГБР, который транслировал телеканал ZIK.

«Ответственность за работу ГБР несет директор. Именно поэтому я принял решение отказать конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ГБР», – подчеркнул Труба

Он отметил: назначение на руководящие должности в ГБР осуществляет внешняя комиссия, которая формируется из представителей ВР, правительства и Президента. Она и проводит конкурс, выбирает победителей и рекомендует их. Директор в свою очередь принимает решение о назначении кандидатов или отказе в нем.

«Директор устанавливает соответствие кандидатов квалификационным требованиям, оценивает нравственные, профессиональные, деловые и личные качества каждого кандидата, учитывая и результаты специальной проверки», - подчеркнул Труба.

Он отметил конкурсная комиссия уже объявила победителей конкурса на 27 руководящих должностей, в частности, руководителей теруправлений или структурных подразделений центрального аппарата. После этого комиссия была обязана передать директору соответствующие документы, в том числе и результаты психофизиологического исследования.

«Согласно порядку проведения полиграфа, утвержденным Кабмином, его результаты добавляются к материалам, которые влияют на принятие кадрового решения. К тому же материалы исследования должны храниться в структурном подразделении ГБР, который определит директор. Кроме того, предусмотрено, что все материалы на кандидатов хранятся пять лет», - рассказал Труба.

Однако, «по непонятным причинам» на заседании, где принималось решение об определении победителей, квалификационная комиссия принимает «странное, нелогичное и противоправное решение» уничтожить результаты полиграфа.

«Я трижды обращался к внешней комиссии с просьбой предоставить мне результаты полиграфа, или акт об их уничтожении. И мне отказали в предоставлении каких-либо материалов », - подчеркнул директор ГБР.

Поэтому он подчеркнул: даже обращался по оценкам таких действий к независимым специалистам. Их выводы единодушны: конкурсная комиссия не имела права уничтожать результаты полиграфа. Ведь теперь директор ГБР не может оценить личные, деловые и моральные качества кандидатов из-за отсутствия результатов психофизиологической экспертизы. Кроме того, по словам Трубы, теперь он не имеет никакого права принимать назначения предложенных ему кандидатов.

«Вместе с тем в СМИ появляется много информации критического характера в отношении некоторых кандидатов. Некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований. Так, один из таких кандидатов фигурирует в уголовном производстве по государственной измене. Другой кандидат и члены его семьи фигурируют не по одному уголовному делу о легализации средств, полученных преступных путем. Еще есть кандидат, который тесно общается с представителями сепаратистов», - рассказал Труба.

Поэтому он подчеркнул: вопросов к этим 27 кандидатам очень много. Ответы же можно было услышать в результатах полиграфической экспертизы. Однако, все это было уничтожено.

«За этот шаг конкурсная комиссия не понесет ответственности. Ведь законом это не предусмотрено. А за назначение, отказ в назначении и за всю деятельность ГБР ответственность несет его директор. Именно поэтому сегодня я принял решение отказать конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности. Хочу поблагодарить всех кандидатов, принявших участие в конкурсе и, в частности, тем, кто победил. Возможно, все они - профессиональные. Подозрения относительно них могли быть сняты, если бы директор получил результаты полиграфа. И конкурсная комиссия не дала мне возможности это сделать», - подчеркнул директор ГБР.

Поэтому он отметил: возвращает все представление конкурсной комиссии.

«Ни я, ни кто-либо в ГБР не повлияет на этот процесс. Конкурсная комиссия сформирована представителями политических институтов, поэтому это именно их ответственность. Решение за ними. В то же время хочу напомнить, что в ВР есть законопроект, который решает эти вопросы, и я буду делать все, чтобы Рада в сентябре решила эту проблему и передала эти полномочия в ГБР», - заявил Труба.

Но, как бы там ни было, он заверил: вскоре ГБР таки начнет свою работу. Не назначение руководителей теруправлений и структурных подразделений центрального аппарата не станет преградой для запуска структуры.

«Поэтому я решил: назначаю на должности заместителей директоров терруправлений кандидатов, победивших в конкурсе и в отношении которых я уже провел спецпроверку, предусмотренную законом. Я назначаю и. о. структурных подразделений центрального аппарата», - подчеркнул Труба.

Как сообщалось, еще в мае внешняя конкурсная комиссия завершила отбор кандидатов на 27 руководящих должностей в Государственный бюро расследований. Однако, впоследствии председатель ГБР Роман Труба заявил, что так и не получил результатов психофизиологического исследования этих конкурсантов, поскольку все результаты экспертизы были уничтожены.

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