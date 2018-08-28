Р. Труба: Конкурсная комиссия уничтожила результаты прохождения полиграфа руководителями ГБР

Конкурсная комиссия, которая выбирала 27 кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований, уничтожила результаты прохождения победителями конкурса полиграфа.

Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает Украинская правда.

«После конкурса внешняя комиссия должна была передать документы кандидатов и результаты прохождения полиграфа... Комиссия на заседании приняла странное, нелогичное, противоправное решение об уничтожении результатов полиграфа», – сказал директор ГБР.

По его словам, все материалы на кандидатов хранятся 5 лет.

Труба заверил, что трижды обращался к комиссии, чтобы получить результаты полиграфа или хотя бы акт об уничтожении его результатов, но в комиссии ему отказали.

По его словам, некоторые из кандидатов являются фигурантами журналистских расследований.

В частности, один из победителей фигурирует в уголовном производстве относительно государственной измены, другой кандидат и члены его семьи фигурируют в нескольких уголовных производства относительно легализации средств, добытых преступным путем, еще один кандидат тесно общается с представителями сепаратистов, еще есть два кандидата, которые являются кумовьями.

«Об имуществе кандидатов, о гектарах земли, об их принадлежности или не принадлежности к незаконному получению средств должен дать ответ НАПК. Ответ на все эти вопросы мы могли услышать в результатах полиграфа», – сказал он.

Труба добавил, что комиссия приняла такое решение внезапно и в тот же день, когда выбирала победителей конкурса, 18 июля.

Директор ГБР сообщил, что согласно закону, за такое решение комиссия не несет никакой ответственности.

Как известно, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В пресс-службе ГБР, ранее заявляли, что им не передали информацию о кандидатах и не выходит на связь. У бюро даже не было телефонов кандидатов.

В частности, комиссия отобрала чиновников из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии входило 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

От Верховной Рады вошли народные депутаты Владислав Бухарев («Батькивщина»), Евгений Дейдей («Народный фронт»), Николай Паламарчук («Блок Петра Порошенко»).

От президента – два профессора КНУ имени Тараса Шевченко Роман Майданик (председатель комиссии) и Виктор Самохвалов, а также партнер юридической фирмы «Саенко Харенко» Татьяна Слипачук.

От Кабинета министров доцент Хмельницкого университета управления и права Денис Монастырский, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, первый заместитель Министра юстиции (секретарь комиссии) Наталья Севостьянова.

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