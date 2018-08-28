Против чиновников Минфина открыли криминал из-за препятствования аудиту субвенций на 6,2 млрд

Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении некоторых должностных лиц Минфина по факту препятствования Счетной палате проведения аудита расходования средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Об этом сообщили в Счетной палате.

Речь идет об аудите эффективности расходования средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий, которая за период, подлежащий аудиту достигла 6,2 млрд грн.

За организацию и проведение аудита отвечает член Счетной палаты, который и обратился с заявлением о преступлении в ГПУ.

«Это первый прецедент уголовного производства по ст.351-1 в части невыполнения законных требований члена Счетной палаты», – говорится в сообщении.

Также руководитель контрольной группы Счетной палаты составил протоколы об административном правонарушении на двух высокопоставленных чиновников Минфина по ст.188-19, материалы которых направлены в суд.

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